Фонсека: «Играть в Серии А сложнее, чем в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (1:3).

«Мне кажется, мы победили, потому что игроки поймали кураж. Мы приехали сюда без какого-либо страха.

Если честно, то в Серии А играть сложнее, чем в Лиге чемпионов, это связано с тактическими нюансами, здесь гораздо больше пространства. Нам легче играть в этом турнире, даже если в соперниках «Реал», лучшая команда в мире, потому что они играют в совершенно другой футбол.

Игра Мораты? Да, он обладает умением связывать полузащиту и атаку, когда он ушёл с поля, то мы стали меньше владеть мячом, у Абрахама другие сильные качества», - цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.