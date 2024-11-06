Гакпо: «Первый гол предопределил исход встречи»

Форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо прокомментировал победу над «Байером» (4:0).

«Думаю, что это очень хороший результат против сильной команды, не знаю, можно ли было сыграть лучше, но мы показали высокий уровень. «Байер» играл качественно, но мы продолжали верить в свои силы, атаковали, создавали моменты и здорово защищались. Первый гол предопределил исход встречи.

Голевая передача Джонса в первом голе? Великолепный пас от Кертиса и классное завершение от Диаса, после этого нам стало гораздо легче.

Поддержка трибун? Они помогли нам и в выходные. Болельщики играют огромную роль в нашем успехе», - цитирует Гакпо Amazon Prime Sport.