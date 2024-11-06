Хаби Алонсо: «Благодарен болельщикам за такой прием»

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:4).

«Конечно, ты можешь приехать на «Энфилд» и проиграть, так бывает. Да, проигрывать с таким счётом неприятно, это великолепная команда, они нас наказали за ошибки. Мы хотели приехать сюда и дать бой, до какого-то момента играли хорошо, но потеряли концентрацию на 20 минут и проиграли. Остается только принять этот результат и поздравить «Ливерпуль» с победой.

Я очень благодарен болельщикам за такой прием. Со стороны кажется, что у «Ливерпуля» невероятно сбалансированная команда, все игроки на поле дают серьёзный объем», - цитирует Алонсо Amazon Prime.