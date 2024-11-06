Гвардиола: «Нужно было снимать все вопросы в первом тайме»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с прессой после поражения от «Спортинга» (1:4).

«Сложно много говорить, когда проигрываешь с таким счетом. Поздравляю «Спортинг» с этой победой. В первом тайме мы сыграли здорово, но не забили свои моменты, а соперники против нас реализуют всё, что создают. Нужно было закрывать игру ещё в первой половине.

Сейчас у нас сложный период с точки зрения результатов, но я быть здесь, бороться и не сдаваться, мне интересен этот вызов.

Проблема из-за ротации в обороне? Может быть, я не знаю. Когда у вас столько матчей, то вы не можете играть одним составом», - цитирует Гвардиолу TNT Sports.