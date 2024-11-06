Бернарду Силва: «Трудно найти причины происходящего»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал поражение от «Спортинга» (1:4).

«Конечно, такой результат разочаровывает, всё идёт не так, как хотелось бы. Даже в те моменты, когда мы играем хорошо, то не реализовываем свои моменты и пропускаем слишком легкие голы. Нам нужно решить проблемы как можно быстрее, иначе может быть поздно. Это футбол, сейчас трудно найти причины того, что с нами происходит, даже не припомню, когда в последний раз мы проигрывали три матча подряд. Радует, что несмотря на поражения, мы остаемся конкурентными и в Лиге чемпионов, и в Английской премьер-лиге», - цитирует Силву TNT Sports.