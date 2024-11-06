Дьёкереш: «Мы должны были забивать больше»

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш высказался о победе над «Манчестер Сити» (4:1).

«Всегда приятно забивать, а ещё приятнее оформить хет-трик, но самое важное – это победа, прекрасный вечер. Мы понимали, что будет непросто, и начали матч далеко не самым лучшим образом. Мы понимали, что у нас будет много пространства и должны были забивать больше, как и они.

Уход Аморима? Мы будем по нему скучать. Вместе нам удалость проделать прекрасную работу. Конечно, все будут скучать не только по нему, но и по всему тренерскому штабу. Мы должны двигаться вперёд и продолжать работать», - цитирут Дьёкереша пресс-служба УЕФА.