«Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» и «Милан» сошлись в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч 4-го тура состоялся 5 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Главный матч вторника в Лиге чемпионов схлестнул между собой «Реал» и «Милан». Оба топ-клуба словили небольшой кризис перед очной встречей. Миланцы получили от «Наполи» и вообще с трудом свыкаются с требованиями Паулу Фонсеки, а «Реал» был разгромлен «Барселоной» в «эль-класико», после чего не сыграл с «Валенсией». Затирать неудачу пришлось в Лиге чемпионов. Но не всё так просто.

Да, начал «Реал» бодро: на третьей уже минуте Вальверде и Васкес прорвали правый фланг, Лукас чуть назад откатил на Мбаппе, а набежавший Килиан пробил рядом со штангой. Но развить своё преимущество мадридцам не удалось, зато «удалось» пропустить быстрый гол. Пулишич от левого угла поля закрутил во вратарскую Малик Тиав выпрыгнул между двумя опекунами и пробил под перекладину – 0:1.

Лидировал «Милан» в счёте всего 10 минут. Неудачный вынос Тео Эрнандес стал катализатором второй волны хозяйской атаки, которую скоростным рывком завершил Винисиус. Точнее, завершил Эмерсон, сбивший бразильца в подкате. Стопроцентный пенальти реализовал сам же пострадавший, исполнивший «паненку». Меньян улетел в угол раньше времени – 1:1.

Но и «Реал» расслабился раньше времени, ведь «Милан» подкопил энергии на рывок и под занавес первого тайма и подкараулил вальяжность Тчуамени. Неудачную передачу француза перехватил Фофана и сразу же отыграл на Пулишича, а Кристиан вовремя прострелил. Лунин справился с первым ударом за авторством Рафаэла Леау, но с добиванием Мораты уже ничего поделать не мог – 1:2. Ещё пять минут переиграли команды в первой половине встречи, но итог остался прежним. И довольно неожиданным.

Но «Милан» лишь подтвердил свои притязания на победу. Более того, по делу развил преимущество в счёте. И это ещё Лунин спас после отличного удара Леау – Рафаэл отклеился от защитника и тычком в угол завершил подачу справа. Тогда украинский голкипер спас, но против Рейндерса был бессилен. Голландец сам же развил контратаку, выбравшись из окружения трёх соперников и разогнавшись по центру. Отдал он мяч налево, Леау чуть пробежался и вернул прострелом. А Тиджани обработал мяч и прошил Лунина ударом с угла вратарской площади – 1:3.

«Реал» навалился в концовке, неплохо прижал «Милан», заставил летать Меньяна и даже забил. Но всё в этот вечер было против Мадрида. Навес Себальоса застал в офсайде и Рюдигера, и Родриго. А как раз немец в касание пробил в угол после срезки от Меньяна. Хозяева до последних минут давили, но даже к поражению с минимальным счётом не подошли.

«Милан» по делу побеждает на «Сантьяго Бернабеу», а «Реал» проигрывает второй большой матч кряду!