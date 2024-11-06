«Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» и «Милан» сошлись в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч 4-го тура состоялся 5 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
|12'Тиав Малик (0:1)
|(1:1) Винисиус Жуниор23'
|39'Мората Альваро (1:2)
|73'Рейндерс Тиджани (1:3)
Главный матч вторника в Лиге чемпионов схлестнул между собой «Реал» и «Милан». Оба топ-клуба словили небольшой кризис перед очной встречей. Миланцы получили от «Наполи» и вообще с трудом свыкаются с требованиями Паулу Фонсеки, а «Реал» был разгромлен «Барселоной» в «эль-класико», после чего не сыграл с «Валенсией». Затирать неудачу пришлось в Лиге чемпионов. Но не всё так просто.
Да, начал «Реал» бодро: на третьей уже минуте Вальверде и Васкес прорвали правый фланг, Лукас чуть назад откатил на Мбаппе, а набежавший Килиан пробил рядом со штангой. Но развить своё преимущество мадридцам не удалось, зато «удалось» пропустить быстрый гол. Пулишич от левого угла поля закрутил во вратарскую Малик Тиав выпрыгнул между двумя опекунами и пробил под перекладину – 0:1.
Лидировал «Милан» в счёте всего 10 минут. Неудачный вынос Тео Эрнандес стал катализатором второй волны хозяйской атаки, которую скоростным рывком завершил Винисиус. Точнее, завершил Эмерсон, сбивший бразильца в подкате. Стопроцентный пенальти реализовал сам же пострадавший, исполнивший «паненку». Меньян улетел в угол раньше времени – 1:1.
Но и «Реал» расслабился раньше времени, ведь «Милан» подкопил энергии на рывок и под занавес первого тайма и подкараулил вальяжность Тчуамени. Неудачную передачу француза перехватил Фофана и сразу же отыграл на Пулишича, а Кристиан вовремя прострелил. Лунин справился с первым ударом за авторством Рафаэла Леау, но с добиванием Мораты уже ничего поделать не мог – 1:2. Ещё пять минут переиграли команды в первой половине встречи, но итог остался прежним. И довольно неожиданным.
Но «Милан» лишь подтвердил свои притязания на победу. Более того, по делу развил преимущество в счёте. И это ещё Лунин спас после отличного удара Леау – Рафаэл отклеился от защитника и тычком в угол завершил подачу справа. Тогда украинский голкипер спас, но против Рейндерса был бессилен. Голландец сам же развил контратаку, выбравшись из окружения трёх соперников и разогнавшись по центру. Отдал он мяч налево, Леау чуть пробежался и вернул прострелом. А Тиджани обработал мяч и прошил Лунина ударом с угла вратарской площади – 1:3.
«Реал» навалился в концовке, неплохо прижал «Милан», заставил летать Меньяна и даже забил. Но всё в этот вечер было против Мадрида. Навес Себальоса застал в офсайде и Рюдигера, и Родриго. А как раз немец в касание пробил в угол после срезки от Меньяна. Хозяева до последних минут давили, но даже к поражению с минимальным счётом не подошли.
«Милан» по делу побеждает на «Сантьяго Бернабеу», а «Реал» проигрывает второй большой матч кряду!
Молодцы Россонери,так держать
Барселону)) Forza rossoneri!🇮🇹⚽
Мбаппе наверное образец "футбольной импотенции", это же надо было так прогадать с трансфером...просто лишний игрок в команде, да и еще и вредитель, столько запарывает, нет не моментов в данном случае, но просто ритма, темпа игры, все удары мимо, пасы в ни куда,.....я думаю, теперь можно делать вывод - трансфер провальный.....к сожалению, Перес опять начинает наступать на те же грабли....ну ладно, 3 года назад и сколько там, хотел приобрести Мбаппе, не получилось, ну после же видно было, что и в ПСЖ он начал лажать и сдуваться...нет, блин, все одно купили....
а ЦЗ не хватает, Милитао достал уже.....ВАскес, хех, ну Леау поиздевался над ним сегодня.....своими длинными ногами на 1-2 уходил от него, а страховать и помогать кому? Милитао )))) который свою то зону не держит, какая помощь.....Чуамени привез 2 гол....мда. не знаю что еще сказзать даже по нему.....я не понял замены Феди, может отдых?
2 забитый Реалом гол, который отменили - я погорячился, офсайд был, но у Руди, а не у обоих, как написано в статье.....пас был на Родриго по-моему, но вратарь прервал и выбил мяч на Руди в офсайде, на полкорпуса залез....в моменты подачи....
ну по заменам вопрос только если к Гюлеру....хотя я не думаю, что тот бы вытащил матч, физически б не потянул даже.....просто уж Себальоса выпускать - не уважать команду ))))
ну а Эндрик....он себя уже проявил в предыд играх - ударом в пах соперника...после этого честно говоря его не хочется видеть в Реале...
ну, вообщем сезон наверное насмарку, не вытащить...хотя конечно полно игр, но походу кризис серьезный, за 2 дня не решить.....а ЦЗ нужны....