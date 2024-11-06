«Селтик» добыл волевую победу над «РБ Лейпцигом»

«Селтик» с «РБ Лейпцигом» пересеклись в четвёртом туре Лиги чемпионов.

На экваторе первого тайма Кевин Кампль от углового флага навесил к ближней штанге, у защитника получилась невольная скидка на Кристофа Баумгартнера, который головой пробил в противоход вратарю - 0:1. Спустя 10 минут Николас Кюн справа сместился к центру и с 17 метров закрутил мяч в дальнюю штангу, от которой он отлетел в сетку - 1:1. На 45-й минуте прессинг хозяев у чужой штрафной площади принёс результат, Рео Хатате слева через Грэга Тэйлора прострелил к воротам, где Кюн в касание пробил точно - 2:1. Кюн справа отправил вперёд Алистера Джонстона, который прострелил к воротам, голкипер в падении отбил мяч на Хатате, который увеличил преимущество шотландцев в счёте - 3:1.

«Селтик» набрал семь очков, у «быков» сплошь поражения.