«Ювентус» набрал только очко в гостях у «Лилля»

«Лилль» принимал «Ювентус» в матче Лиги чемпионов. Итальянцы выглядели гораздо лучше, но больше часа единственный удар «догов» оставался голевым.

В середине первого тайма Душан Влахович получил мяч в офсайде в левой части штрафной и прострелил в центр на Тёна Копмейнерса, а тот с 10 метров пробил точно в цель - не засчитано. Эдон Жегрова со своей половины поля начал атаку «Лилля» и выполнил феноменальный пас за спину защитникам гостей на Джонатана Дэвида, который правее центра вырвался на рандеву с голкипером и пробил мимо него в дальний нижний угол - 1:0. Мануэль Локателли с правого фланга прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда в одно касание пробил в правый верхний угол Влахович, но вратарь в шикарном прыжке свою команду спас. Кенан Йылдыз получил мяч в положении вне игры на левом фланге и прострелил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Копмейнерс в одно касание пробил в правый угол - но и этот гол отменен, вне игры.

Во втором тайме Андреа Камбьясо разогнал атаку своей команды и отдал пас в правую часть штрафной на Франсишку Консейсау, который пытался сместиться в центр, но его недозволенным приёмом на газон уложил защитник - пенальти. В левый нижний угол пробил Влахович, а кипер отправился в противоположную сторону - 1:1.

Команды остаются соседями по таблице, набрав по семь очков.