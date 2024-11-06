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Лига чемпионов

«Ювентус» набрал только очко в гостях у «Лилля»

06 Ноября 2024 • 00:58 Комментировать
Лилль
1:1
Ювентус
окончен

«Лилль» принимал «Ювентус» в матче Лиги чемпионов. Итальянцы выглядели гораздо лучше, но больше часа единственный удар «догов» оставался голевым.

В середине первого тайма Душан Влахович получил мяч в офсайде в левой части штрафной и прострелил в центр на Тёна Копмейнерса, а тот с 10 метров пробил точно в цель - не засчитано. Эдон Жегрова со своей половины поля начал атаку «Лилля» и выполнил феноменальный пас за спину защитникам гостей на Джонатана Дэвида, который правее центра вырвался на рандеву с голкипером и пробил мимо него в дальний нижний угол - 1:0. Мануэль Локателли с правого фланга прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда в одно касание пробил в правый верхний угол Влахович, но вратарь в шикарном прыжке свою команду спас. Кенан Йылдыз получил мяч в положении вне игры на левом фланге и прострелил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Копмейнерс в одно касание пробил в правый угол - но и этот гол отменен, вне игры.

Во втором тайме Андреа Камбьясо разогнал атаку своей команды и отдал пас в правую часть штрафной на Франсишку Консейсау, который пытался сместиться в центр, но его недозволенным приёмом на газон уложил защитник - пенальти. В левый нижний угол пробил Влахович, а кипер отправился в противоположную сторону - 1:1.

Команды остаются соседями по таблице, набрав по семь очков.

Протокол игры  
Лилль1:1Ювентус
(1:0) Дэвид Джонатан27'  
  60'Влахович Душан (1:1)
Шевалье ЛюкаМанди АиссаДиаките БафодеРибейро АлешандроГудмундссон Габриэль 81' (Баккер Митчел ( 81') Андре Бенжамин  73'Буадди АйюбЖегрова ЭдонГомес Анхель 55' (Мукау Нгалайель ( 55') Сахрауи Осам 87' (Фернандес-Пардо Матиас ( 87') Дэвид Джонатан
Запасные: Кайяр Марк-ОрельКостарелли МорганМанноне ВитоЛашааб ЮнесБайо МохамедБарет Лилиан
Ди Грегорио МикелеКамбьясо АндреаГатти ФедерикоКалюлю ПьерКабаль Хуан  62' 68' (Савона Николо ( 68') Локателли МануэльТюрам Кефрен 68' (Маккенни Уэстон ( 68') Консейсау ФрансишкуКопмейнерс ТëнЙылдыз Кенан 81' (Мбангула Самюэль ( 81') Влахович Душан 68' (Веа Тимоти ( 68')
Запасные: Аджич ВасилиеСоарес ДугласПинсольо КарлоФаджоли НиколоПерин МаттиаРухи Юнас
05 ноября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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