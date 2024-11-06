«Боруссия» Дортмунд всё же дожала «Штурм»

«Боруссия» Дортмунд принимала «Штурм» в матче Лиги чемпионов и долго пыталась вскрыть оборону австрийцев.

С дальней дистанции пробивал по воротам Марсель Забитцер, но в падении отбил вратарь, а после лежа справился еще и с добиванием от Джейми Байно-Гиттенс. Ворвался в штрафную соперника Серу Гирасси и пробил после скидки от Забитцера, но мяч прошел в сантиметрах от штанги. Отобрал мяч Забитцер на фланге и выдал пас в штрафную на Максимилиана Байера, который обыграл защитника и пробил из пределов штрафной, бессилен был голкипер, но мяч с линии ворот вынес в подкате защитник.

Во втором тайме отличным пасом Юлиан Брандт нашел в штрафной Гирасси, который пробил с острого угла, но мяч застрял в гуще защитников. Только на 86-й минуте «Боруссия» добилась своего - Дониэлл Мален отдал с фланга в штрафную на Гирасси, который оттеснил корпусом защитника и вернул на Малена, а тот с острого угла пробил по воротам, рикошетом от рук голкипера сфера влетела в сетку - 1:0.

Дортмунд набрал девять очков, у противника - 0.