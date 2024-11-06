«Монако» додавил «Болонью» в самой концовке, Головин отдал предголевую передачу

«Болонья» и «Монако» сошлись в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч 4-го тура состоялся 5 ноября на стадионе «Ренато ДаллАра».

Эта Лига чемпионов для «Болоньи» и «Монако» складывается по-разному. Монегаски за первые три тура победили два раза и однажды сыграли вничью, а итальянцы выступили зеркально – два поражения и ничья. Интересно, что «Болонья» уступила обоим лидерам, не потерявшим очков после трёх туров – «Ливерпулю» и «Астон Вилле». За первой победой на общем этапе итальянцы устремились в матче против «Монако» Александра Головина.

Россиянин появился в старте и был одним из тех, кто аккумулировал бесчисленные атаки «Монако». Гости смотрелись куда интереснее и бодрее хозяев, но всём им чего-то не хватало в завершении. Первый супершанс упустил Брель Эмболо, которого одной шикарной передачей из глубины отправили на свидание с вратарём. Швейцарец вроде и пробил неплохо, но ещё лучше действовал Скорпуски, который кончиками пальцев перевёл мяч в штангу. От каркаса мяч уже и покинул пределы поля.

«Монако» даже забил гол: Аклиуш от углового флага навесил на дальний угол вратарской, Синго подрезал мяч под штангу в высоченном прыжке, но арбитра моментально подозвали к монитору. Агаев вернулся с неутешительным для гостей вердиктом – Синго нарушил правила в борьбе со Скорупски. Ещё дважды голкипер выручил «Болонью» перед перерывом. Сначала прямым ударом со штрафного попытался забить Головин. До ворот было 30 метров, но Александр закрутил практически в «девятку», откуда и достал мяч польский голкипер.

А следующий сейв был ещё более эффектным: после прострела и рикошета мяч достался Аклиушу метрах в 10 от ворот. Молодой француз пробил что есть силы, но и тут Скорпуски умудрился парировать. Польский голкипер откровенно держал «Болонью» на плаву. И вот его сейвы серьёзно деморализовали французов. «Монако» откровенно поплыл в последней трети матча, сбившись на навесы. А постоянные замены и фолы убаюкивали темп матча.

Казалось, что завершится всё унылыми нулями, но за четыре минуты до конца основного времени Александр Головин вывернул отличный кросс от угла поля, Брель Эмболо скинул мяч вдоль вратарской площади, а Тило Керер отличился тычком с пары метров – 0:1.

Всё-таки додавил «Монако» итальянцев на их территории, сейвы Скорупски не материализовались в набранные очки.