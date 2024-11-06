«Ливерпуль» за полчаса разгромил «Байер»

Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Байер» получился очень напряжённым.

Жереми Фримпонг первым отправил мяч в сетку ворот, продавив перед этим оппонента и переиграв в ближнем бою голкипера. Но этот гол отменен, была игра рукой в атаке. Коди Гакпо в конце первого тайма получил пас на рывок, проник в штрафную и на силу низом бил в ближний угол - парировано с трудом.

На 61-й минуте Кёртис Джонс одним пасом разрезал оборону и вывел Луиса Диаса один на один с голкипером, красивая подсечка, и мяч в сетке. Еще быстрая атака «Ливерпуля» по правому краю, Мохамед Салах набросил мяч на дальнюю штангу, где Гакпо эффектно внес мяч в сетку головой. Вне игры - показал лайнсмен, гол - утверждает ВАР, значит 2:0. Сразу ответ гостей с углового, Виктор Бонифасе просто не попал головой в дальнюю девятку после ошибки голкипера. Классно Диас придержал мяч в центре и откатил на линию штрафной под удар Алексису Макаллистеру, вратарь справился с ним и добиванием Трента Александра-Арнольда. Салах закинул справа во вратарскую, там Диас принял мяч в борьбе с защитником, а затем спокойно пробил мимо вратаря - 3:0. Тут же вышедший на замену Патрик Шик едва не отыграл один мяч выстрелом в ближний угол - голкипер среагировал на удар и добивание Флориана Вирца. Точку на второй добавленной минуте поставил Диас, реализовав выход 4 в 2, - 4:0.

«Ливерпуль» - пока единственная команда с 12 очками, у противник семь пунктов.