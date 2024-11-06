«Спортинг» подтвердил кризис «Манчестер Сити», устроив разгром гранду Премьер-лиги

«Манчестер Сити» после двух поражений подряд отправился на матч Лиги чемпионов против главного фаворита Примейры, «Спортинга». Английская команда играла первым номером быстро повела и доминировала, но с конца первого тайма что-то сломалось в отлаженном механизме.

Уже на четвертой минуте ошиблись «львы» на своей половине поля, а Фил Фоден с линии штрафной нанес мощнейший выстрел в левый угол, голкипер ногой коснулся мяча, но уже завалился набок, что не позволило ему спасти свой коллектив от пропущенного гола. «Горожане» создавали моменты, но в конце тайма защитник проспал подключение Виктора Дьёкереша, а его партнер не успел вернуться в оборону, что позволило Виктору убежать во второй раз в матче на свидание с кипером и на сей раз уверенно переиграть последнего мягким ударом - 1:1.

В самом начале второго тайма в восемь передач разрезал «Спортинг» оборону соперника, в финальной фазе атаки Педру Гонсалвеш вывел слева на рандеву с голкипером Максимилиано Араухо, и тот мощно пальнул в свободный угол - 2:1. Тут же Йошко Гвардиол сфолил на Франсишку Тринкане - пенальти. Дьёкереш точно в правый угол пробил - 3:1. 11-метровый и у гостей, Эрлинг Холанн отобрал мяч у Бернарду Силвы и запустил его в перекладину. Ближе к концу пенальти в ворота «Сити» - в левый угол на сей раз пробил Дьёкерещ, и угадал вратарь, но перевести мяч на угловой не успел - 4:1.

«Спортинг» идет на втором месте с 10 очками, у «Сити» семь баллов.