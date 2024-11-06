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«Спортинг» подтвердил кризис «Манчестер Сити», устроив разгром гранду Премьер-лиги

06 Ноября 2024 • 00:55 Комментировать (3)
Спортинг Л
4:1
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» после двух поражений подряд отправился на матч Лиги чемпионов против главного фаворита Примейры, «Спортинга». Английская команда играла первым номером быстро повела и доминировала, но с конца первого тайма что-то сломалось в отлаженном механизме.

Уже на четвертой минуте ошиблись «львы» на своей половине поля, а Фил Фоден с линии штрафной нанес мощнейший выстрел в левый угол, голкипер ногой коснулся мяча, но уже завалился набок, что не позволило ему спасти свой коллектив от пропущенного гола. «Горожане» создавали моменты, но в конце тайма защитник проспал подключение Виктора Дьёкереша, а его партнер не успел вернуться в оборону, что позволило Виктору убежать во второй раз в матче на свидание с кипером и на сей раз уверенно переиграть последнего мягким ударом - 1:1.

В самом начале второго тайма в восемь передач разрезал «Спортинг» оборону соперника, в финальной фазе атаки Педру Гонсалвеш вывел слева на рандеву с голкипером Максимилиано Араухо, и тот мощно пальнул в свободный угол - 2:1. Тут же Йошко Гвардиол сфолил на Франсишку Тринкане - пенальти. Дьёкереш точно в правый угол пробил - 3:1. 11-метровый и у гостей, Эрлинг Холанн отобрал мяч у Бернарду Силвы и запустил его в перекладину. Ближе  к концу пенальти в ворота «Сити» - в левый угол на сей раз пробил Дьёкерещ, и угадал вратарь, но перевести мяч на угловой не успел - 4:1.

«Спортинг» идет на втором месте с 10 очками, у «Сити» семь баллов.

Протокол игры  
Спортинг Л4:1Манчестер Сити
  4'Фоден Фил (0:1)
(1:1) Дьёкереш Виктор38'  
(2:1) Араухо Максимилиано46'  
(3:1) Дьёкереш Виктор49'  
(4:1) Дьёкереш Виктор81'  
Израэль ФранкоДебаст ЗеноДиоманде УсманМатеус Рейс 75' (Катамо Джени ( 75') Кенда Джованни 85' (Куарежма Эдуарду ( 85') Юльманн Мортен  88'Морита Хидемаса 75' (Браганса Даниэл ( 75') Араухо Максимилиано  73' 75' (Сент-Жюст Йерри ( 75') Тринкан Франсишку 88' (Хардер Конрад ( 88') Дьёкереш ВикторПедру Гонсалвеш  55'
Запасные: Симоес ЖоаоЭдвардс МаркусЭсгаю РикардуПинту ДиогуФреснеда ИванКовачевич Владан
Эдерсон МораесЛьюис РикоСимпсон-Пуси ЖамайАканджи МануэльГвардиол ЙошкоКовачич Матео  45' 84' (Де Брёйне Кевин ( 84') Савио III  73' 77' (Доку Жереми ( 77') Фоден ФилСилва Бернарду 77' (Гюндоган Илкай ( 77') Луис Матеус II  79'Холанн Эрлинг
Запасные: Уокер КайлРайт ДжейкобМакэйти ДжеймсАке НатанОртега ШтефанО'Райли НикоУилсон-Эсбранд ДжошКарсон Скотт
05 ноября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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Манчестер Сити Спортинг Лиссабон

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Комментарии (3) Все комментарии
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Alex1972
06 Ноября 2024 в 01:23
Это просто позор какой-то.. ☝️🤭
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NOBODY
06 Ноября 2024 в 01:05
супер!!! молодцы!!!!
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Forza Scuadra Azurra
06 Ноября 2024 в 01:07
Молодцы были в крсно-чернах формах на Сантьяго Бернабеу 😂😂😂
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