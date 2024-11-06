Эмери – о матче с «Брюгге»: «Шанс закрепиться в топ-8»

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери пообщался с прессой перед матчем против «Брюгге».

«У нас есть возможность закрепиться в топ-8, это будет чем-то невероятным, если мы сможем достичь этой цели. Но важно понимать, если мы не будем сконцентрированы на 100%, как в предыдущих матчах, то будет очень сложно.

Вполне возможно, что мы завтра окажемся в такой же ситуации, как «Бавария», когда играла против нас, нам будет тяжело, ведь болельщики будут гнать свою команду вперёд.

Травмы? Кэш и Баркли не помогут нам, у них небольшие повреждения, дадим им возможность восстановиться», - циирует Эмери пресс-служба клуба.