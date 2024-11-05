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Полузащитник «Црвены Звезды»: «Я сильнее Ямаля и завтра докажу это»

05 Ноября 2024 • 23:56 Комментировать
Црвена Звезда
...
Барселона
1 14.00 X 7.50 2 1.18
Через 21 ч. 31 мин.

17-летний полузащитник «Црвены Звезды» Андрия Максимович сравнил себя с Ламином Ямалем перед матчем против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Ямаль прекрасный игрок, но завтра я выйду на поле и покажу, что сильнее него. Надеюсь, что мы обменяемся футболками после матча», - цитирует Максимовича Mundo Deportivo.

В Сербии Максимовича сравнивают с Месси и возлагают на него большие надежды.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл семь матчей за «Црвену Звезду», забил один гол и отдал две голевые передачи. Трансферная стоимость Максимовича оценивается в один миллион евро.

«Црвена Звезда» примет на своем поле «Барселону» завтра, 5 ноября, начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ламин Ямаль Андрия Максимович

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ЦРВЕНА ЗВЕЗДА БАРСЕЛОНА
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