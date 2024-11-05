Полузащитник «Црвены Звезды»: «Я сильнее Ямаля и завтра докажу это»

17-летний полузащитник «Црвены Звезды» Андрия Максимович сравнил себя с Ламином Ямалем перед матчем против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Ямаль прекрасный игрок, но завтра я выйду на поле и покажу, что сильнее него. Надеюсь, что мы обменяемся футболками после матча», - цитирует Максимовича Mundo Deportivo.

В Сербии Максимовича сравнивают с Месси и возлагают на него большие надежды.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл семь матчей за «Црвену Звезду», забил один гол и отдал две голевые передачи. Трансферная стоимость Максимовича оценивается в один миллион евро.

«Црвена Звезда» примет на своем поле «Барселону» завтра, 5 ноября, начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.