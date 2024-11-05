Мората – о матче с «Реалом»: «Сегодняшняя победа может дать нам многое»

Форвард «Милана» Альваро Мората высказался о предстоящем матче с мадридским «Реалом».

«Мы можем выиграть или проиграть, но нужно выходить на поле и показывать достойную игру. «Милан» - это клуб, который обыгрывал больших соперников, важно помнить об этом. Сегодняшняя победа может дать нам многое в плане менталитета.

Возвращение Леау в стартовый состав? Ему не нужны отдельные слова, это игрок, который создан для больших матчей, надеюсь, что ему удастся это сегодня проявить», - цитирует Морату Sky Sport Italia.

Напомним, что Мората начинал свою профессиональную карьеру именно в мадридском «Реале».