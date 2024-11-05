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«Динамо» Загреб разгромило «Слован» на выезде

05 Ноября 2024 • 22:42 Комментировать
Слован Братислава
1:4
Динамо Загреб

Четвёртый тур общего раунда Лиги чемпионов стартовал матчем «Слован» - «Динамо» Загреб.

В самом дебюте убегал в контратаку по центру Тигран Барсегян и покатил поперек на Марко Толича, который пробил в касание, с линии ворот вынес в подкате защитник, но точно на Давида Стрелеца, который протолкнул снаряд уже в пустые ворота, - 1:0. Тут же смело пошел вперед Дарио Шпикич, обыграл двоих защитников, ворвался в штрафную и в падении пробил точно в ближний нижний угол ворот, застав врасплох голкипера,  - 1:1. На 30-й минуте подхватил мяч на фланге Марко Пьяца, обыграл защитника и выдал пас на линию вратарской, куда ворвался на скорости Петар Сучич и головой вколотил снаряд точно в ближний верхний угол ворот - 1:2.

В начале второго тайма с угла поля Толич навесил в центр штрафной, где ошибся на выходе голкипер, чем воспользовался Кириакос Саввидис и пробил головой, но с линии ворот защитник вынес сферу головой в сторону. Убежал по флангу Пьяца на скорости, обыграл соперника и прострелил на дальнюю штангу, где без сопротивления Сандро Куленович забил уже в пустые ворота. После паса с фланга от Пьяцы подхватил мяч на линии чужой штрафной Куленович, оттеснил корпусом защитника и пробил точно в дальний верхний угол ворот, без шансов для вратаря - 1:4. Куленович зацепился за мяч в чужой штрафной, расшатал финтом защитника и пробил в дальнюю девятку, на этот раз гостей выручила перекладина. Сместился с фланга в центр Ронаэль Пьер-Габриэль и пробил по воротам сходу, но точно в крестовину ворот угодил снаряд.

«Динамо» набрало уже семь очков, соперник же в четвертый раз подряд проиграл.

Протокол игры  
Слован Братислава1:4Динамо Загреб
(1:0) Стрелец Давид5'  
  10'Шпикич Дарио (1:1)
  30'Сучич Петар (1:2)
  54'Куленович Сандро (1:3)
  72'Куленович Сандро (1:4)
Такач ДоминикБлэкмэн СезарКашия Гурам  61' 79' (Войтко Матуш ( 79') Байрич КенанВут СименИгнатенко Даниил  87'Саввидис Кириакос 72' (Мак Роберт ( 72') Барсегян Тигран 87' (Гайдош Артур ( 87') Толич МаркоМарчелли Нино 72' (Метсоко Иджесси ( 72') Стрелец Давид 87' (Мустафич Ален ( 87')
Запасные: Медведев Юрий IIТрновски МартинХрдина АдамМишович Мартин IIАйзек ЭлвисПощек Лукаш
Загорац ДаниэльРистовски СтефанТеофил-Катерин КевинТорренте РаульОгивара Такуя 75' (Пьер-Габриэль Ронаэль ( 75') Сучич Петар 87' (Ходжа Арбер ( 87') Мишич ЙосипШпикич Дарио 75' (Берноэр Максим ( 75') Батурина Мартин 64' (Адеми Ариян ( 64') Пьяца Марко  66' 87' (Качавенда Лукас ( 87'  90') Куленович Сандро
Запасные: Филипович ИванСтойкович ЛукаПеткович БруноКордоба ХуанМмаэ СамиРог МаркоМбуку Натанаэль
05 ноября. Стадион "Народны (Тегельне Поле)".
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