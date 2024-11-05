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Лига чемпионов

ПСВ забил 4 гола в ворота «Жироны»

05 Ноября 2024 • 22:41 Комментировать
ПСВ
4:0
Жирона

В четвёртом туре Лиги чемпионов ПСВ принимал «Жирону» и имел ощутимый перевес.

На 16-й минуте Малик Тильман вбросил аут в центр к линии вратарской, а там Райан Фламинго опередил оппонента и пробил по воротам, мяч по пути зацепил защитника и влетел в правый угол - 1:0. В середине тайма Тильман получил мяч на левом фланге, после чего спокойно вошёл в штрафную, но отдавать пас в центр не стал, а сам низом пробил в ближний угол, голкипер в простой ситуации спасти свою команду не сумел - 2:0.

В начале второго тайма Тильман после отличного заброса из глубины получил мяч в правой части штрафной и прострелил в центр на Люка де Йонга, который с восьми метров без сопротивления ударил в левую штангу. На 55-й минуте Арнау Мартинес за грубость получил вторую жёлтую карточку в составе «Жироны». Исмаэль Сайбари обыгрался с де Йонгом перед штрафной соперника, после чего по центру продвинулся вперёд и с 12 метров пробил в правый нижний угол, но гол отменили, был фол. Вскоре угловой на правом фланге заработали голландцы, последовал короткий розыгрыш, после которого Жоан Бакайоко с фланга сместился в центр к радиусу штрафной и с 17 метров пробил в правый нижний угол, кипер был закрыт несколькими игроками, поэтому парировать этот выстрел ему не удалось - 3:0. Сайбари левее центра влетел в штрафную соперника и плотно пробил по центру ворот, вратарь справился с угрозой, но отбил мяч в Ладислава Крейчи, от которого игровой снаряд и влетел в цель - 4:0.

ПСВ набрал пять очков, у соперника - три.

Протокол игры  
ПСВ4:0Жирона
(1:0) Фламинго Райан16'  
(2:0) Тильман Малик33'  
(3:0) Бакайоко Жоан83'  
(4:0) Крейчи Ладислав II89'  
Бенитес ВальтерКарсдорп Рик  58' 71' (Сайбари Исмаэль ( 71') Фламинго РайанБоскальи ОливьеДамс Маттео  60' 71' (Оппегорд Фредрик ( 71') Тиль Гус 85' (Бабади Исаак ( 85') Жуниор МауроТильман МаликБакайоко Жоан  90'Де Йонг Люк  41' 85' (Пепи Рикардо ( 85') Ланг Ноа 63' (Дриауех Каухайб ( 63')
Запасные: Дроммел ЙоэлШикс НикЛедесма Ричард
Гассанига Пауло  90'Мартинес Арнау  41'  55'Давид ЛопесКрейчи Ладислав IIБлинд ДэйлиОйя Сельви Клуа 79' (Гарсия Джастин ( 79') Эррера Янхель 61' (Хуанпе Хуан ( 61') Ван де Бек Донни 61' (Ромеу Ориоль ( 61') Хиль Бриан  48' 79' (Ким Мин-Су II ( 79') Гутьеррес МигельМиовски Боян 67' (Стуани Кристиан ( 67'  90')
Запасные: Гарсия ЭнрикМадригал ЛукасЛопес Пау
05 ноября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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ПСВ Жирона

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