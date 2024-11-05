Головин — в стартовом составе «Монако» на игру с «Болоньей»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав своей команды на матч четвёртого тура Лиги чемпионов против «Болоньи».

Полностью стартовый состав «Монако» выглядит следующим образом: Маецки (вр), Вандерсон, Синго, Керер (к), Мависса, Камара, Магасса, Головин, Аклиуш, Бен-Сегир, Эмболо.

Встреча между «Болоньей» и «Монако» состоится сегодня, 5 ноября. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном интернет-портале LiveResult.