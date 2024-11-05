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Холанн — в основе «Манчестер Сити» на матч со «Спортингом»

05 Ноября 2024 • 22:14 Комментировать
Спортинг Л
...
Манчестер Сити
1 4.30 X 3.95 2 1.82
Через 0 ч. 32 мин.

Сегодня, 5 ноября, «Манчестер Сити» встретится на выезде со «Спортингом» в рамках четвёртого тура Лиги чемпионов.

Перед началом поединка пресс-служба «горожан» поделилась информацией о стартовом составе команды.

По решению главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Эдерсон (вр), Льюис, Симпсон-Пуси, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Бернарду Силва (к), Савио, Фоден, Нуньес, Холанн.

Начало встречи между «Спортингом» и «Манчестер Сити» запланировано на 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию матча на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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