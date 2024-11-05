Салах, Диас и Гакпо – в старте «Ливерпуля» на битву с «Байером»

Вечером вторника в рамках уже четвёртого по счёту тура Лиги чемпионов «Ливерпулю» предстоит сыграть против «Байера». Мерсисайдский клуб за час до встречи огласил свой стартовый состав на битву. Он выглядит так:

Келлехер, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Джонс, Диас, Гакпо.

Напомним, что «Ливерпуль» до начала четвёртого тура – один из двух клубов текущей Лиги чемпионов, которые имеют три победы и девять очков. Второй такой клуб – бирмингемская «Астон Вилла».

Текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» - «Байер» проведёт наш портал. Стартовый свисток – в 23:00 по московскому времени!