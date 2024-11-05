Гасперини: «Не нужно испытывать страх перед соперником»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча против «Штутгарта».

«Все видели игры «Штутгарта» против «Ювентуса» и «Реала», так что нам предстоит встретиться с сильной и хорошо организованной командой. Мы рассчитываем на сложный матч и постараемся продлить нашу победную серию. Это настоящий лигочемпионский матч, но в футболе нужно испытывать не страх перед соперником, а уважение к нему.

Конечно, на нас очень сильно давит, что мы потеряли два очка со «Спортингом», теперь нам нужно побеждать, чтобы подняться в турнирной таблице», - цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА.