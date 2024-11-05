Де Пауль поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ».

«Две команды, входящие в число лучших в мире, сразятся лицом к лицу, это невероятный момент. Надеюсь, что мы сможем добиться нужного результата.

Игра Пабло Барриоса? Это прекрасный игрок, который находится в отличной форме, мы верим в него. Он знает, что такое футболка мадридского «Атлетико», потому что является воспитанником клуба. Феноменально, что академия продолжает выпускать футболистов такого уровня», - цитирует де Пауля пресс-служба УЕФА.

Матч между «ПСЖ» и «Атлетико» состоится завтра, 5 ноября.