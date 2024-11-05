«Милан» назвал стартовый состав на игру Лиги чемпионов с «Реалом»

Во вторник, 5 ноября, «Милан» встретится на выезде с «Реалом» в рамках четвёртого тура Лиги чемпионов.

Пресс-служба миланского клуба опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящей встрече.

Стартовый состав «Милана»: Меньян (вр), Роял, Тиав, Томори, Эрнандес (к), Фофана, Рейндерс, Муса, Пулишич, Леау, Мората.

Начало матча между «Реалом» и «Миланом» запланировано на 23:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которую организует спортивный портал LiveResult.

Ознакомиться с составом «Реала» можно по данной ссылке.