Симеоне: «Мне нравится игра «ПСЖ»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с журналистами перед гостевым матчем против «ПСЖ».

«Это матч за важнейшие три очка, но нам будет противостоять очень сильный соперник. Мне нравится их стиль игры, они очень много перемещаются на поле. Это будет невероятно важная игра как для меня, так и для Луиса Энрике.

400 матчей Гризманна за клуб? Я могу только поблагодарить его. Представьте себе, что я доверял ему место на поле 400 раз, это многое говорит об его уровне», - цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

Матч между «ПСЖ» и «Атлетико» состоится в Париже завтра, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени.