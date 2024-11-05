Винисиус, Мбаппе и Беллингем — в атаке «Реала» на битву с «Миланом»

Сегодня, 5 ноября, мадридский «Реал» примет у себя дома «Милан» в рамках четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Пресс-служба «сливочных» решила поделиться информацией о стартовом составе команды на предстоящий поединок.

С первых минут главный тренер «Реала» Карло Анчелотти решил выпустить на поле следующих футболистов: Лунин (вр), Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.

Начало матча между «Реалом» и «Миланом» запланировано на 23:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.