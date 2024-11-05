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Фермин Лопес – о матче с «Црвеной Звездой»: «Не сомневаюсь в нашем успехе»

05 Ноября 2024 • 21:05 Комментировать
Црвена Звезда
...
Барселона
1 14.00 X 7.50 2 1.18
06.11 23:00

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес высказался о матче против «Црвены Звезды» в рамках Лиги чемпионов.

«Завтра нам предстоит сложнейшая игра на стадионе, на котором всегда царит невероятная атмосфера. Мы понимаем, как нам нужно сыграть, чтобы забрать три очка. Это очень важный матч для нас, но я не сомневаюсь в нашем успехе. Мы находимся в отличной форме, и я думаю, что позитивная динамика продолжится», - цитирует Лопеса Mundo Deportivo.

Встреча между «Црвеной Звездой» и «Барселоной» состоится завтра, 6 ноября, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.

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ЦРВЕНА ЗВЕЗДА БАРСЕЛОНА
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