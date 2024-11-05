Хёнес: «У «Аталанты» особенный стиль игры»

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес поделился ожиданиями от матча против «Аталанты».

«У «Аталанты» опытная команда, которая не боится таких матчей. Мы с нетерпением ждем возможности сразиться с этим европейским топ-клубом и доказать, что способны навязать конкуренцию.

Гасперини? Я испытываю огромное уважение к своим коллегам и могу сказать только хорошие вещи. У «Аталанты» совершенно особенный стиль игры, они используют персональную опеку, что может доставить огромные проблемы противнику», - цитирует Хёнеса пресс-служба УЕФА.

Матч между «Штутгартом» и «Аталантой» состоится завтра, 5 ноября, в 23:00 по московскому времени.