Эвра: «Вы больше никогда не увидите игрока как Роналдиньо»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра раскритиковал современную систему подготовки футболистов.

«Теперь футбол создает роботов, во всех академиях все хотят играть как Гвардиола, а значит перестают появляться креативные гении. Вы больше никогда не увидите игрока по типу Азара или Роналдиньо, потому что тренер скажет молодому игроку: «Если ты не отдашь пас, то я посажу тебя на скамейку», - сказал Эвра на стриме.

Большую часть футбольной карьеры французский защитник провёл в «Манчестер Юнайтед», выступая за английский клуб с 2006 по 2014 годы, а затем на три года отправился в «Ювентус».