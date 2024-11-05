Райс не полетит с «Арсеналом» в Милан

Центральный полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс не полетит в Милан на матч Лиги чемпионов против «Интера». Новостью об этом делится пресс-служба «канониров». Хавбека решили оставить в Лондоне в целях предосторожности – скоро «Арсеналу» предстоит дерби с «Челси».

Но есть и недавняя позитивная новость для фанатов «канониров» - к тренировкам после травмы вернулся капитан и один из лучших игроков атаки клуба Мартин Эдегор.

Напомним, что текстовые трансляции самых ярких встреч четвёртого тура Лиги чемпионов проведёт наш портал. Во вторник, 5 ноября стартует первый игровой день тура.