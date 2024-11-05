Компани – о матче с «Бенфикой»: «С нетерпением жду встречи с Отаменди»

Наставник «Баварии» Венсан Компани пообщался с прессой перед матчем с «Бенфикой» в рамках Лиги чемпионов.

«Самое важное, что мы пытаемся донести до футболистов – это мышление, что к каждому матчу надо подходить как к финалу, чтобы в тот момент, когда выйдем в финал, мы воспринимали его как обычную игру. Мы уверены в своей игре, но всегда нужно вносить тактические корректировки. Хотим победить завтра.

Отаменди? Да, он продолжает играть на высочайшем уровне, я с нетерпением жду встречи с ним», - цитирует Компани пресс-служба УЕФА.

«Бавария» примет «Бенфику» завтра, 6-го ноября, в 23:00 по московскому времени.