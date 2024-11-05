Энрике: Восхищаюсь работой Симеоне в «Атлетико»

Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием перед матчем Лиги чемпионов с «Атлетико» Мадрид.

По словам испанского специалиста, он очень хорошо относится к рулевому «матрасников» Диего Симеоне. Энрике признался, что восхищается работой своего коллеги по цеху.

— «Атлетико» является одним из самых сложных соперников. Это команда, у которой великая история в Европе, — приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.

Встреча четвертого тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Атлетико» пройдет завтра, 6 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.