Дармиан: «Арсенал» силён, но мы не хуже»

Защитник «Интера» Маттео Дармиан поделился ожиданиями от матча против «Арсенала».

«Конечно, мы всегда максимально амбициозны, с каждым днем каждый из нас становится всё лучше и лучше, хотим показать это на поле. Мы понимаем, что нам предстоит встретиться с сильным соперником, но наша команда ничем не хуже, к тому же наши болельщики будут нас гнать вперёд и придадут уверенности.

Как закрыть Сака? «Арсенал» - это не только Сака, у них прекрасная команда, нам нужно показать максимум, чтобы одержать победу», - цитирует Дармиана пресс-служба УЕФА.

Матч между «Интером» и «Арсеналом» состоится завтра, 5-го ноября, в 23:00 по московскому времени.