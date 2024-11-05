Симоне Индзаги: «Хотим не позволить «Арсеналу» владеть мячом»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги пообщался с журналистами перед матчем с «Арсеналом».

«Мы знаем, что сейчас играем хорошо, в последних восьми матчах у нас семь побед и одна ничья. Мы понимаем, что нас ждёт завтра, потому что «Арсенал» входит в число лучших команд Европы, но нам предстоит сыграть при своих болельщиках, поэтому верим в свои силы. Хотим забрать завтра мяч под свой контроль, потому что «Арсенал» максимально опасен, если предоставить им владение.

Новый формат Лиги чемпионов? Он гораздо сложнее, потому что раньше мы готовились только к трём командам, а теперь к восьми. Конечно, если это поможет улучшить зрелищность, то мы только рады», - цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.