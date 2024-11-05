Луис Энрике: Приму решение по Сафонову после чашки капучино

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике получил вопрос о вратаре на ближайший матч Лиги чемпионов против «Атлетико». Как известно, на выходных против «Ланса» (1:0) в Лиге 1 сыграл россиянин Матвей Сафонов, а Джанлуиджи Доннарумма провёл 90 минут на скамейке запасных.

«Завтра вы увидите, кто будет играть. После чашечки хорошего капучино я решу, какой из вратарей выйдет на поле с первых минут. Главное, чтобы все трое были готовы», - сказал Энрике на пресс-конференции.

Матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Атлетико» пройдёт в среду, 6 ноября. Стартовый свиток прозвучит в 23:00 по московскому времени.