Меньян высказался о нападающем «Реала» Мбаппе

Голкипер «Милана» Майк Меньян высказался о противостоянии с нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе в предстоящем поединке общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Килиан – футболист огромного таланта, в этом нет сомнений. Мы знаем, что будет очень тяжело остановить его», - передает слова французского вратаря пресс-служба УЕФА.

Поединок между «Реалом» и «Миланом» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 5 ноября, начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на страницах Liveresult.ru.