Тренер «Милана» Фонсека высказался о матче с «Реалом»

«На такие матчи игроки выходят с большой мотивацией. Это серьезный вызов для них. «Милану» будет противостоять клуб, который входит в число главных фаворитов на победу в ЛЧ. Для победы нам нужно будет хорошо обороняться и создавать моменты впереди. В этой встрече мы можем показать, на что способны», - передает слова португальского специалиста пресс-служба УЕФА.