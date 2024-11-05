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Тренер «Милана» Фонсека высказался о матче с «Реалом»

05 Ноября 2024 • 08:48 Комментировать

Наставник «Милана» Паулу Фонсека высказался насчет предстоящего поединка общего этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«На такие матчи игроки выходят с большой мотивацией. Это серьезный вызов для них. «Милану» будет противостоять клуб, который входит в число главных фаворитов на победу в ЛЧ. Для победы нам нужно будет хорошо обороняться и создавать моменты впереди. В этой встрече мы можем показать, на что способны», - передает слова португальского специалиста пресс-служба УЕФА.

Поединок «Реала» и «Милана» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 5 ноября, начало запланировано в 23:00 мск.

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Реал Мадрид Милан Паулу Фонсека ещё теги
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