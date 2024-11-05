Павлюченко предсказал победителя в матче «Интер» - «Арсенал»

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о поединке между миланским «Интером» и лондонским «Арсеналом» в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Сильные клубы, претендующие на выход в 1/8 финала напрямую. Но «Арсенал» явно испытывает больше проблем. «Интер» же стабилен. Он тут, скорее всего, выиграет», - передает слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Матч «Интер» - «Арсенал» состоится на стадионе в Милане завтра, 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.