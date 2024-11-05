Хаби Алонсо высказался о возвращении в Ливерпуль

«Байер» под руководством Хаби Алонсо проведёт выездной матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Встреча состоится во вторник. Для испанского рулевого она станет особенной: в бытность игроком он представлял цвета мерсисайдцев с 2004 по 2009 год.

«Это всегда нечто особенное, – подтверждает Алонсо. – Можно заметить, как развивается клуб. Новая трибуна на «Энфилде» выглядит потрясающе.

Я очень хорошо знаю этот город. Мне нравилось в Ливерпуле, у меня здесь есть друзья. Возможно, завтра я отправлюсь на прогулку или пробежку, но у меня не будет времени на туризм. Я сосредоточен только на матче», – передаёт журналист Джеймс Пирс высказывания Алонсо.