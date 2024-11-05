«Ливерпуль» – «Байер»: Вероятные стартовые составы на игру общего этапа Лиги чемпионов

В четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионом английский «Ливерпуль» схлестнётся с немецким «Байером» из Леверкузена. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, какие могут быть стартовые составы.

«Ливерпуль»: Келлехер (вр), Робертсон, ван Дейк, Джо Гомес, Александер-Арнольд, Макаллистер, Гравенберх, Гакпо, Кёртис Джонс, Салах, Дарвин Нуньес.

«Байер»: Градецки (вр), Гримальдо, Инкапье, Та, Тапсоба, Фримпонг, Андрих, Джака, Вирц, Хоффманн, Бонифасе.

В лазарете «Ливерпуля» находятся голкипер Алиссон Бекер, полузащитники Харви Эллиотт и Федерико Кьеза, нападающий Диогу Жота. Тренировался получивший недавно травму игрок обороны Ибраима Конате.

В стане «Байера» повреждения есть у защитника Женуэля Белосьяна, вингера Амина Адли и, возможно, у флангового футболиста Норди Мукиэле.

В предыдущем туре чемпионата Германии «Байер» сыграл 0:0 против «Штутгарта». «Ливерпуль» в минувшую субботу в рамках АПЛ одержал волевую победу 2:1 над «Брайтоном».

В третьем туре общего этапа ЛЧ «Ливерпуль» выиграл у «РБ Лейпцига» (1:0), тогда как «Байер» сыграл вничью с французским «Брестом» (1:1). «Ливерпуль» имеет в таблице девять очков, «Байера» – семь баллов.

Матч между командами Арне Слота и Хаби Алонсо пройдёт сегодня, 5 ноября, в Ливерпуле на «Энфилде». Начало – в 23:00 мск. Текстовой онлайн-трансляция будет доступна по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов