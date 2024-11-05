«Реал» – «Милан»: Ориентировочные стартовые составы на большой матч Лиги чемпионов

В четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионом испанский «Реал» из Мадрида примет у себя дома итальянский «Милан». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд.

«Реал»: Лунин (вр), Менди, Рюдигер, Милитао, Васкес, Модрич, Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Родриго.

«Милан»: Меньян (вр), Тео Эрнандес, Павлович, Томори, Эмерсон Жуниор, Лофтус-Чик, Фофана, Леау, Рейндерс, Пулишич, Мората.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа вроде восстановился от травмы, но Карло Анчелотти не намерен пока рисковать его здоровьем. Серьёзные травмы у защитников «сливочных» Давида Алабы и Дани Карввхаля.

Ожидается, что выйдет в старте игрок обороны «галактикос» Антонио Рюдигер, перегрузившийся в недавнем «эль класико» с «Барселоной» (0:4). Готов сыграть с «Миланом» и правый вингер Родриго.

В стане «Милана» травмированы защитники Алессандро Флоренци и Маттео Габбия, полузащитник Исмаэль Беннасер. «Россонери» в предыдущем официальном матче выиграли 1:0 у «Монцы» в Серии A.

В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:2), а «Милан» победил Брюгге» (3:1). У «сливочных» там шесть очков, у «красно-чёрных» – три.

Матч «Реал» – «Милан» состоится сегодня, 5 ноября, в Мадриде на «Сантяьго Бернабеу». Стартовый свисток – в 23 часа по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией можно будет наблюдать здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов