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Гвардиола – о 5:0 со «Спортингом»: «Не думаю, что это повторится»

05 Ноября 2024 • 01:31 Комментировать
Спортинг Л
...
Манчестер Сити
1 4.30 X 3.95 2 1.82
Через 20 ч. 28 мин.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не слишком верит в разгромную победу над лиссабонским «Спортингом».

Во вторник команды сыграют в Португалии в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. Прошлая встреча «львов» с «горожанами» в Лиссабоне прошла в 2022 году и завершилась крупной победой гостей – 5:0.

«Можем ли мы снова победить 5:0? Я так не думаю. Перед матчами я никогда не думаю, что мы выиграем 5:0 или 4:0. Никогда, никогда. Это другая игра, другие расклады, и наша команда, учитывая проблемы с составом, находится в совершенно другом состоянии, если сравнивать с той встречей», – передаёт City Zone высказывания Гвардиолы.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Спортинг Лиссабон ещё теги

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