Гвардиола – о 5:0 со «Спортингом»: «Не думаю, что это повторится»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не слишком верит в разгромную победу над лиссабонским «Спортингом».

Во вторник команды сыграют в Португалии в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. Прошлая встреча «львов» с «горожанами» в Лиссабоне прошла в 2022 году и завершилась крупной победой гостей – 5:0.

«Можем ли мы снова победить 5:0? Я так не думаю. Перед матчами я никогда не думаю, что мы выиграем 5:0 или 4:0. Никогда, никогда. Это другая игра, другие расклады, и наша команда, учитывая проблемы с составом, находится в совершенно другом состоянии, если сравнивать с той встречей», – передаёт City Zone высказывания Гвардиолы.