Хаби Алонсо поделился мнением о «Ливерпуле» Слота

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо оценил силу «Ливерпуля» при Арне Слоте.

Во вторник мерсисайдцы примут в родных стенах гостей из Леверкузена в матче Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» переживает отличный момент. Я следил за Арне Слотом, ещё когда он работал в «Фейеноорде», мне знаком его подход. Футбол Слота и интенсивность «Ливерпуля» – отличная смесь. Вот почему они лидируют в Премьер-лиге. Эта команда сильна во всём.

Тренер проделал отличную работу за три месяца. Для нас матч на «Энфилде» будет большим вызовом. Прямо сейчас «Ливерпуль» – один из лучших в Европе, если не лучший. У нас есть свой план. Посмотрим, что получится», – приводит журналист Джеймс Пирс слова Алонсо, в прошлом выступавшего за «красных».