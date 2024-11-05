Меньян не боится звёзд атаки «Реала»

Голкипер «Милана» Майк Меньян ответил на вопрос об угрозе, которую представляют атакующие игроки мадридского «Реала».

В преддверии матча Лиги чемпионов, который пройдёт во вторник в столице Испании, журналисты спросили у вратаря «россонери» о грозной атаке «сливочных». Француз не выразил беспокойства.

«Если я не буду считать себя лучшим, никто не сделает это за меня. Я занял пятое место в списке лучших вратарей мира, но всё равно хочу совершенствоваться. Мой приоритет – завтрашний матч», – приводит TMW слова футболиста «Милана».

На недавней церемонии вручения «Золотого мяча» Меньян занял пятое место в рейтинге лучших киперов после Эмилиано Мартинеса, Унаи Симона, Андрея Лунина и Джанлуиджи Доннаруммы.