Фонсека назвал фаворита Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека считает мадридский «Реал» фаворитом на победу в Лиге чемпионов.

«Конечно, мы очень мотивированы, это прекрасная возможность показать себя. «Реал» является фаворитом на победу в Лиге чемпионов, нам предоставляется шанс сразиться с сильнейшими игроками мира, мы верим, что способны показать хорошую игру», - цитирует Фонсеку TMW.

Матч между «Реалом» и «Миланом» состоится сегодня, 5 ноября, стартовый свисток запланирован на 23:00 по московскому времени.

После трёх туров «Милан» имеет в своём активе три очка, мадридцы же одержали на одну победу больше.