Джака оценил «Ливерпуль»

Полузащитник «Байера» Гранит Джака рассказал, чего ждёт от предстоящего матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

Встреча команд состоится на «Энфилде» во вторник.

«Ливерпуль» – команда другого калибра, особенно на «Энфилде». Я знаю, каково там играть. Мы понимаем, насколько силён соперник, но не должны прятаться. Конечно, мы знаем сильные стороны «Ливерпуля», но, думаю, у каждой команды есть свои слабости. Нам нужно этим воспользоваться. Я готов поделиться с товарищами своим опытом, если потребуется», – заявил на пресс-конференции Джака, до переезда в Леверкузен выступавший за лондонский «Арсенал».