Маттеус: «Барселона» не смогла бы снова обыграть «Баварию» 4:1»

Известный экс-футболист «Баварии» Лотар Маттеус вспомнил о недавнем матче с «Барселоной».

Встреча Лиги чемпионов, прошедшая 23 октября на поле «сине-гранатовых», завершилась разгромом мюнхенцев – 4:1.

«Естественно, что у «Баварии» не всё складывается идеально, ведь команда всего два месяца играет в новой системе с новым тренером. Если бы этот матч повторился, «Бавария» не проиграла бы «Барсе» со счётом 1:4 снова», – цитирует Barca Universal Маттеуса.

В среду коллектив Венсана Компани сыграет с «Бенфикой» в поединке четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. В тот же день «Барселоне» будет противостоять «Црвена Звезда».