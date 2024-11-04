Гвардиола ответил, считает ли себя более качественным тренером, чем Аморим

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил себя с главным тренером лиссабонского «Спортинга» Рубеном Аморимом.

Во вторник команды испанца и португальца сыграют друг с другом в Лиге чемпионов, а уже со следующей недели наставник лиссабонцев начнёт работу в «Манчестер Юнайтед».

«Превосхожу ли я Аморима как тренер? Не знаю. Но я согласен с тем, что Аморим – отличный тренер, добившийся ощутимого прогресса за последние годы», – заявил на предматчевой пресс-конференции Гвардиола.

Напомним, до назначения в «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим назывался потенциальным сменщиком Гвардиолы в «Манчестер Сити».