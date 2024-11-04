Меньян прокомментировал ситуацию Мбаппе в «Реале»

Вратарь «Милана» Майк Меньян ответил на вопрос о своём товарище по сборной Франции Килиане Мбаппе.

Во вторник форвард мадридского «Реала» попробует огорчить голкипера «россонери» в матче Лиги чемпионов, который пройдёт на «Сантьяго Бернабеу».

«Мбаппе? Мы часто общаемся. Килиан – сильный игрок, хоть сейчас он и переживает непростые времена. Я не сомневаюсь, что он преуспеет в «Реале», – заявил на пресс-конференции французский страж ворот.

Поединок «Реала» с «Миланом» стартует в 23:00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе записал на свой счёт восемь забитых голов и два результативных паса в 14 матчах за «сливочных» в текущей кампании.