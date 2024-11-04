Гуллит назвал фаворита Лиги чемпионов

Знаменитый экс-футболист Рууд Гуллит рассказал, кого считает фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Нидерландец выделил мадридский «Реал», несмотря на некоторые трудности, которые испытывает команда Карло Анчелотти на старте сезона.

«Сложно выбрать одного фаворита. Мне всегда нравилась «Бавария», но «Реал» неизменно остаётся фаворитом. Не стоит об этом забывать.

Сейчас «Реал» находится на своём историческом пике, в самом расцвете. Команда выиграла прошлую Лигу чемпионов, играет на обновлённом стадионе. Все хотят в «Реал». Это фантастическая команда», – сказал в интервью Marca Гуллит.